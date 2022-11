Komt het nog goed tussen de moskeeën en Halsema na rel rond lhbtq-steunverklaring?

ReportageHet stof rond de door burgemeester Halsema bepleitte steunverklaring voor de lhbtq-gemeenschap is neergedaald, maar haar relatie met de Amsterdamse moskeeën is nog ijzig. In debatcentrum Argan werd gezocht naar een oplossing.

Volledig scherm Op het podium in debatcentrum Argan vlnr: Lian Heinhuis (PvdA), Sheher Khan (Denk), Yasmine Bentoumya (GroenLinks), Itay Garmy (Volt) en Marja Lust (D66). © Foto Dingena Mol

Hoe moet het nu verder tussen burgemeester Halsema en de Amsterdamse moskeeën? Daarover braken vijf gemeenteraadsleden zich donderdagavond het hoofd in debatcentrum Argan in Nieuw-West. Er waren amper dertig mensen op afgekomen, maar binnen de Amsterdamse politiek is het een hot topic, sinds Halsema en de moskeebesturen een maand geleden recht tegenover elkaar kwamen te staan. Aanleiding: het verzoek om een uitgesproken steunverklaring voor de lhbtq-gemeenschap, dat door de moskeeën als stigmatiserend werd ervaren.

Bij Argan kregen de moskeeën bijval van Denk-raadslid Sheher Khan, die in de gemeenteraad ook al de grootste criticaster van Halsema was over dit onderwerp. Hij had – als enige van de aanwezige raadsleden – moeite met de constatering in de gesneuvelde conceptverklaring dat sommige van de daders van anti-lhbtq-geweld ‘zich beroepen op hun geloof’. Onzin, aldus Khan. “Gaat iemand dan eerst bidden voordat hij een trans persoon aanvalt?”

Mannelijkheid

“Ik weet hoe het voelt om onderdeel te zijn van een bedreigde minderheid,” zei Marja Lust (D66), oud-voorzitter van Roze in Blauw, het politienetwerk dat opkomt voor lhbtq’s. Ze viel Khan bij, in de zin dat de daders - ook als ze een islamitische achtergrond hebben - niet vanuit hun religie handelen. “Het gaat veel meer om mannelijkheid, om groepsdruk. Het is niet terecht om de islam tot het probleem te maken.”

Waar Khan als oppositielid uitgesproken was, gingen raadsleden van collegepartijen PvdA en GroenLinks omzichtiger te werk. Het was allemaal ongelukkig gelopen, het hele proces rond de steunverklaring, zeiden ze, maar het gaat om het bestrijden van geweld tegen een minderheidsgroepering en we moeten vooruitkijken.

Stigmatisering

Volgens PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis is door ‘het beeld in de media’ de indruk ontstaan dat de islam en de lhbtq-gemeenschap tegenover elkaar staan. Terwijl ze juist met elkaar in gesprek moeten. Yasmine Bentoumya (GroenLinks) wil een Amsterdam waarin iedereen zich veilig kan voelen en refereerde aan het mogelijke lhbtq-geweld van afgelopen zondag in Osdorp.

Vanuit de zaal werd gemord over het opereren van Halsema, maar de burgemeester kreeg bijval van mede-GroenLinkser en dominee Martijn van Leerdam. Hij zei dat ze veel meer investeert in de moslimgemeenschap dan haar voorganger Eberhard van der Laan. “Ik vind het niet zo sierlijk dat sommige gesprekspartners ervoor kiezen de deur in haar gezicht te smijten.”

Tot slot mocht iedereen Halsema advies geven. De raadsleden hoopten vooral dat ze weer in gesprek zou raken met de moskeebesturen. ‘Theedrinken’ werd in de zaal geopperd, in een verwijzing naar een andere voorganger, Job Cohen, die doorgaans een goede relatie had met moskeebesturen. D66’er Lust bepleitte een ‘full-time operationele antidiscriminatie unit’ bij de politie, zodat de meldingsbereidheid van slachtoffers omhoog gaat en de drempel om aangifte te doen omlaag.