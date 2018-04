Koningsdag wordt niet warm: 'Onmogelijk door westenwind'

De afgelopen weekendtemperaturen van boven de 20 graden waren dan ook afzonderlijk, volgens de weerman. Maar we hoeven ons voor Koningsdag niet veel zorgen te maken. De temperatuur blijft overdag in Amsterdam rond de 15 graden.



Hoger wordt lastig: "Door de westenwind over zee, kan het niet echt warm worden." De weerman verwacht ook dat het overwegend droog blijft, maar er kan lokaal toch altijd een buitje vallen.



Tijdens Koningsnacht blijft de temperatuur rond de 6 graden schommelen. Van der Linden: "Het wordt voor deze tijd van het jaar best oké weer.'



Vriespunt

Dat was vorig jaar wel anders. Toen werden op de ochtend van Koningsdag bij Schiphol temperaturen gemeten van rond het vriespunt. "Als je dan vroeg begint met de festiviteiten of Koningsnacht hebt gevierd, dan is het hartstikke koud."



De kans dat het overdag zo koud wordt als vorige Koningsdag, zo'n 10,6 graden, is volgens Van der Linden maar een paar procent. Dat geldt helaas ook de andere kant op: de kans op warm lenteweer met temperaturen boven de 20 graden is nihil.



