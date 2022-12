Kopers zouden bij ‘Zandkasteel’ wegblijven vanwege zelfwoonplicht – maar die plicht blijkt niet van toepassing

NieuwsHet was opvallend nieuws vorige week: 160 woningen in ‘het Zandkasteel’ konden maar niet worden verkocht. Met name vanwege de zelfwoonplicht zouden kopers zijn weggebleven. Nu blijkt dat die zelfwoonplicht bij dit project helemaal niet bestaat.

De eigenaar van het Zandkasteel, het voormalige ING-hoofdkantoor in Zuidoost, stelde vorige week in Het Parool dat de zelfwoonplicht de belangrijkste oorzaak was voor het uit de verkoop halen van de woningen. Geïnteresseerden zouden er niets voor voelen zich voor de verplichte vier jaar vast te leggen: “Aspirantkopers willen flexibiliteit.”

Onmiddellijk nadat de woningen uit de verkoop waren gehaald, ontstond er onduidelijkheid: in een achtergrondgesprek met deze krant stelde de gemeente in de veronderstelling te zijn dat de maatregel om beleggers weg te houden van vrijkomende woningen rond dit project waarschijnlijk helemaal niet van toepassing was. Nu stelt de gemeente dat die veronderstelling klopt.

Ten onrechte

Onderzoek heeft uitgewezen dat er noch op basis van het beleid noch op basis van het erfpachtcontract sprake is van een zelfwoonplicht, schrijft wethouder Reinier van Dantzig dinsdag (Woningbouw) aan de gemeenteraad. ‘De verkopend makelaar heeft dus, zonder dat hiertoe een verplichting bestond vanuit de gemeente, aan aspirantkopers een zelfbewoningsplicht opgelegd.’

Op de website van het project viel te lezen dat voor de koopwoningen een zelfwoonplicht geldt van vier jaar: wie een woning koopt, moest er zelf dus ten minste vier jaar blijven wonen. Die nieuwe regel moet ervoor zorgen dat minder woningen worden opgekocht door beleggers en voor hoge prijzen worden verhuurd, het zogenoemde ‘buy-to-let’-principe.

5000 geïnteresseerden

De afgelopen tien jaar kochten beleggingsfondsen, veelal Amerikaans, voor 5,7 miljard euro aan huizen in Amsterdam. Starters visten hierdoor vaak achter het net. Uit de omschrijving van het project blijkt dat in het Zandkasteel woningen worden aangeboden variërend van 275.000 euro (36 vierkante meter) tot 518.000 euro (voor 88 vierkante meter).

Aanvankelijk waren er ongeveer vijfduizend mensen geïnteresseerd in het kopen van een appartement in het voormalige kantoor. Uiteindelijk haakten volgens eigenaar Zadelhoff veel gegadigden weer af. Zadelhoff stelde in een vervolggesprek vorige week dat niet alleen de hoge hypotheekrente en de kenterende markt debet waren aan de tegenvallende verkoop, maar dat vooral de zelfbewoningsplicht een grotere belemmering vormde dan verwacht.

Jonge kopers haakten af

Directeur Martine Gründemann van Zadelhoff zegt vooral niet tegenover de gemeente te willen staan. Volgens haar zijn de gesprekken met de gemeente over het daadwerkelijk mogelijk maken van de verkoop in gang gezet na de ingangsdatum van de zelfwoonplicht. “Wij zijn niet het gesprek met de gemeente aangegaan om te bekijken of het project onder een uitzondering kon vallen omdat wij onze maatschappelijke taak belangrijk vinden. Wij willen niet de uitzondering op de regel zijn.”

Dat potentiële kopers zijn afgehaakt door de door de verkoper gemelde zelfbewoningsplicht laat volgens wethouder Van Dantzig zien dat dit een goede methode is om woningen voor starters beschikbaar te maken. ‘De zelfbewoningsplicht en het opkoopverbod zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt, niet voor startende beleggers. Voor diegenen die zich niet willen vastleggen aan een woning voor meerdere jaren is een huurwoning in principe de oplossing.’

