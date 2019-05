Kopstukken motorbende verdacht van meer grof geweld

Het gaat om de onderwereldmoord op Farid Souhali (39) op 17 april 2017, die op een parkeerplaats in zijn auto werd vermoord vanuit een grijze stationwagon.



De woning in Doorn werd beschoten met een automatisch wapen. Rond die woning waren al eerder incidenten. De achtergrond lijkt een conflict binnen 'een zeer zwaar crimineel milieu', stelt het Openbaar Ministerie.



Een dag eerder had een getuige al iemand met vermoedelijk een antitankwapen bij de woning gezien.



Taghi

De opsporingsdiensten gaan er van uit dat Caloh Wagoh onder leiding van 'president' Keylow R. en de in de Amsterdamse onderwereld zeer bekende Greg R. zwaar geweld pleegde in opdracht van de organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi.



De twee werden al verdacht van de liquidatie van de dertigjarige Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels in juli 2017 op een parkeerplaats in Breukelen en de liquidatie van de 42-jarige Barendrechtse Turk Zeki Yumusak in Rotterdam in 2017.



Kroongetuige Tony de G., medeverdachte in de zaak omtrent de moord op Wessels, heeft belastende verklaringen tegen het duo en andere leden van Caloh Wagoh afgelegd.



Zitting

Op 10 mei is er weer een inleidende 'pro formazitting' in de strafzaak tegen R. en R. (geen familie) in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol. Op die zitting verschijnen ook de drie vermoede uitvoerders van de liquidatie van Wessels, behalve de kroongetuige ook Patrick S. (33) en Howard K. (44). Hun zaken zijn bij die van de Caloh Wagoh-leiders gevoegd omdat ze sterk met elkaar samenhangen.



In de zaak rond de liquidatie van Farid Souhali (39), die in zijn auto werd doodgeschoten op een parkeerplaats, zijn onlangs nog twee andere verdachten gearresteerd, 27 en 35 jaar oud. De raadkamer van de rechtbank in Den Haag heeft hun voorarrest woensdag verlengd met 90 dagen.



Het Openbaar Ministerie wil ook hun zaak bij die van de vijf andere wordt gevoegd.



Uitdijende zaak

Officieren van justitie uit Den Haag, Rotterdam en Midden-Nederland werken nauw samen rond de steeds uitdijende zaak. Het lijkt voornamelijk te komen door de kroongetuige dat het proces steeds groter groeit.



De vermoede uiteindelijke opdrachtgever voor het geweld, Taghi, is samen met zijn rechterhand Said Razzouki al lange tijd spoorloos. De opsporingsdiensten hebben geen idee waar zij zich bevinden en hebben 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die naar (een van) hen leidt.