Kort Amsterdams nieuws

Heldenspeld voor gegijzelde Apple Store

De man die afgelopen maand werd gegijzeld in de Apple Store aan het Leidseplein heeft gisteren een heldenspeld gekregen van burgemeester Femke ­Halsema. Ook vier mensen die verstopt in een kast belangrijke informatie aan de politie doorspeelden, werden met een speldje geëerd. Halsema ontving de vijf in haar werkkamer in de ambtswoning en prees op Instagram hun daden. ‘Ongelofelijk moedig, ook al ziet hij zichzelf niet als held.’ De vijf hebben aangegeven dat ze anoniem willen blijven.

Vier verdachten Duitse plofkraken opgepakt

Een Amsterdammer is donderdag bij de Duitse stad Gießen opgepakt op verdenking van het voorbereiden en plegen van plofkraken op geldautomaten. Die zouden vooral in Duitsland zijn gepleegd. Ook zijn drie vermoede handlangers uit Utrecht gearresteerd. Drie van de vier verdachten reden volgens de politie in een ‘zeer snelle auto’ met valse kentekenplaten, schrijft RTV Utrecht. In de auto werden explosieven gevonden die kunnen worden gebruikt bij plofkraken. De vierde verdachte werd in Tilburg opgepakt.

Bouw van torenflat sociale huur op Zuidas van start

Op de Zuidas is gisteren de bouw van een complex met 216 sociale huurwoningen voor jonge starters begonnen. De Zuidas ontwikkelt zich tot een plek waar niet alleen wordt gewerkt, maar ook gewoond. Er staan nu 2775 woningen en daar komen er nog zo’n 5500 bij. Het nieuwe complex is een woontoren van tachtig meter hoog met maisonnettes en een- en tweekamerwoningen met een grootte van 20 tot 55 vierkante meter. De huren komen op 418 tot 752 euro per maand.