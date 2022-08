Kort nieuws uit de stad

Explosie bij flat Zuidoost, hennepplantage aangetroffen

Bij flatgebouw Florijn in Amsterdam-Zuidoost vond gisterochtend een explosie plaats. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Op de vijfde etage zijn de ramen van enkele woningen en een deel van de balustrade beschadigd. Het is nog onbekend of de explosie in de galerij of de woning plaatsvond. In de woning is een voormalige hennepplantage aangetroffen. Er stonden geen planten meer, maar nog wel de benodigdheden voor de productie van hennep, zoals lampen, tafels en een ventilatiesysteem. De politie spreekt daarom van een ‘professionele plantage’. Stroomleverancier Liander onderzoekt of er illegaal stroom is afgetapt.Vooralsnog is er geen verdachte aangehouden.