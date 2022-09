Kort nieuws uit de stad

Na twee jaar renovatie komt de histori­sche Bullebak­brug weer terug in de Haarlemmer­buurt

Twee jaar ontbrak de Bullebakbrug in de Marnixstraat over de Brouwersgracht. Dinsdag werden de nieuwe, beweegbare delen van de monumentale brug teruggeplaatst. De buurt is tevreden. ‘Hij is mooi. Old fashioned.’

7 september