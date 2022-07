Kort nieuws uit de stad

Oekraïners toch niet naar schip Zaanstad

Hanna Luden vertrekt bij Cidi

Hanna Luden, de directeur van Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi), vertrekt eind dit jaar. Ze was zeven jaar het boegbeeld van het centrum, dat opkomt voor rechten van Joden. Wie haar gaat opvolgen is nog niet bekend. Luden vindt dat het tijd is voor meer rust in haar leven. Ze zegt zich met volle overtuiging te hebben ingezet. Bij haar aanstelling als directeur wilde Luden zich inzetten voor de veiligheid van het Joodse volk in binnen- en buitenland. Ze werd in 1958 in Israël geboren en verhuisde op 27-jarige leeftijd naar Nederland. (ANP)