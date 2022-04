Kort nieuws uit de stad

Nieuws Halsema: geen toeristen­be­las­ting hotels voor Oekraïners

Hotels en hostels in Amsterdam die Oekraïense vluchtelingen opvangen, hoeven daar geen toeristenbelasting voor te betalen. Inwoners die zelf vluchtelingen hebben ondergebracht in een hotel of hostel, kunnen contact opnemen met de gemeente om een oplossing voor de heffing te vinden. Dat laat burgemeester Femke Halsema weten in een brief aan de gemeenteraad.

6 april