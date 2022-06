Kort nieuws uit de stad

Nieuws Verhitte discussie Uber, FNV en chauffeurs in rechtszaal over cao

Als Uber nu aan de taxi-cao moet voldoen en al zijn chauffeurs in dienst moet nemen, is het bedrijf miljoenen euro’s kwijt terwijl het een hoger beroep nog kan winnen. Dat was het verweer van het Amerikaanse bedrijf in een zaak bij het gerechtshof in Amsterdam tegen FNV waarbij de gemoederen soms hoog opliepen. De vakbond eist dat Uber dat eerdere vonnis nakomt en al zijn chauffeurs in dienst neemt.

12:46