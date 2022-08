Korting op energiezuinige wasmachines en koelkasten voor minima in Amsterdam

Witgoed bij nood

Amsterdamse minima kunnen zich ook op een noodregeling beroepen als hun gasfornuis, koelkast of wasmachine kapot is gegaan en zij zich vervanging of reparatie niet kunnen veroorloven. Via een hulpverlener, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, kan een aanvraag worden ingediend bij het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA). De stichting, die een samenwerking is van fondsen, de gemeente Amsterdam en lokale donateurs, leent apparaten uit die na vijf jaar een gift worden.