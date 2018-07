Kosten Klimaatakkoord voor Amsterdam: jaarlijks 500 miljoen

Reacties op het Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord is nog niet af, maar nu de hoofdlijnen op papier staan is volgens voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels wel een 'heel belangrijke mijlpaal' bereikt. Aan het einde van dit jaar moet er een volwassen akkoord op tafel liggen.



Ruim honderd organisaties praatten mee over welke maatregelen nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen met de helft terug te dringen in 2030. Zowel overheden als bedrijven en maatschappelijke organisaties zaten om de vijf tafels die voor afzonderlijke sectoren zijn ingericht.



Milieuorganisaties deels teleurgesteld

De milieubeweging kijkt teleurgesteld terug op de onderhandelingen over een nieuw Klimaatakkoord. De uitkomsten zijn niet voldoende om de klimaatdoelen van Parijs te halen, zeggen Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties. "Deze voorstellen gaan ons niet in Parijs brengen, we zijn pas in Antwerpen."



De milieuorganisaties zijn tevreden over de uitkomsten van de besprekingen over elektriciteit en de gebouwde omgeving. Daar zien ze veel 'aanknopingspunten' om op door te gaan. Op het gebied van landbouw, mobiliteit en de industrie moet nog veel gebeuren, als de onderhandelingen in het najaar verder gaan.



Bij de industrie zijn de onderhandelingen volgens de milieuorganisaties stukgelopen op 'grote vervuilers die nauwelijks klimaatbelasting betalen en tegelijk wel subsidies eisen.' Bij de besprekingen over mobiliteit wordt naar de smaak van de milieubeweging teveel ingezet op biobrandstoffen.



Andere milieuorganisaties, waaronder Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en het Wereld Natuur Fonds, reageren bezorgder. Zij pleiten voor het opwekken van duurzame energie buiten bebouwde gebieden en meer aandacht voor de natuur.



Reacties uit alle hoeken

Reacties op het Klimaatakkoord stromen ook uit andere sectoren binnen. Zo wil de Triodos Bank dat het kabinet ook financiële instellingen verplicht om actie te ondernemen tegen klimaatverandering.



De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt dat de bankensector de ambities van het kabinet wat betreft de CO2-uitstoot ondersteunt en ook graag wil bijdragen aan een stevig Klimaatakkoord.



Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) benadrukte bij de presentatie dat de rekening van de overgang naar een CO2-neutrale samenleving niet bij de burger moet komen te liggen. ''Als wij gezinnen met hoge rekeningen gaan verrassen, dan gaat het niet lukken.''



De logistieksector reageert tevreden. De afspraken bieden volgens branchevereniging voor logistiek- en handelsbedrijven Evofenedex genoeg aanknopingspunten om transport sneller duurzaam te maken. ''We kunnen vooralsnog prima leven met dit akkoord,'' luidt de reactie van algemeen directeur van Evofenedex Machiel van der Kuijl. Ook olie- en gasconcern Shell kan zich vinden in de hoofdlijnen.



Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, juicht toe dat het akkoord stuurt op een systeem waarin gebruikers gaan betalen naar CO2-uitstoot. Hij onderschrijft de keuze om komende jaren vol in te zetten op elektrificatie van de samenleving.