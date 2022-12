Koude dagen, warme wensen: wat wens jij Amsterdam toe voor 2023?

OBA ziet ‘voorzich­tig herstel’ in bezoekcij­fers; boek Lale Gül meest geleend

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) heeft in 2022 een ‘voorzichtig herstel’ gezien in de bezoekcijfers. Wel is het aantal bezoekers nog niet terug op het aantal van voor corona. Ik ga leven, het boek van Paroolcolumnist Lale Gül, was het meest geleende boek van 2022.

