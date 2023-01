Krakers moeten voormalige muziekwinkel Spui verlaten

Volledig scherm De voormalige muziekwinkel Hampe & Berkel op het Spui. © RAMON VAN FLYMEN/ANP

De groep, die zich online Autonomous Shelter noemt, moet uiterlijk maandagochtend 23 januari om 09.00 uur het pand hebben verlaten. “De eis was dat we meteen zouden vertrekken, dus we zijn blij dat we nog een paar dagen hebben om voor iedereen nieuwe slaapplekken te regelen,” zegt de 28-jarige Rots, een woordvoerder van de groep.

Sinds ongeveer drie weken woonde er een gemêleerde groep mensen in het rijksmonument met de trapgevel. “Mensen uit het buitenland zonder dak boven hun hoofd, en ook vluchtelingen, uit Oekraïne onder andere. Het zijn allemaal kwetsbare mensen die buiten de reguliere opvang vallen.” De groep werd door de Amsterdamse kraakscene gewezen op het pand op het Spui, dat al een jaar leegstond nadat muziekwinkel Hampe & Berkel na 179 jaar de deuren sloot.

Verbouwing

Het pand is naar eigen zeggen niet alleen gekraakt uit eigenbelang: de groep wil vooral ook een statement maken over een tekort aan onderdak in Amsterdam. “Wij willen aandacht vragen voor mensen die geen veilige plek hebben om te slapen.”

De eigenaar, vastgoedbelegger Four B Brothers, bezit talloze adressen in Amsterdam en kocht het pand op het Spui in 2018. Bij de rechter heeft de vastgoedbelegger aannemelijk gemaakt op korte termijn renovatieplannen te hebben met het pand, dat in slechte staat is. Daarom moeten de krakers eruit.

“We gaan voor maandagochtend weg en zullen het pand netjes achterlaten,” zegt Rots, “want we kunnen niet het risico lopen op een confrontatie met de politie.”

Een pand in de Vossiusstraat, een hotel op de Plantage Middenlaan en een stomerij op de Kinkerstraat: er wordt weer gekraakt in Amsterdam. Maar wie zijn deze nieuwe krakers? Wat drijft ze? Luister hier de aflevering van de podcast Amsterdam wereldstad over de comeback van kraken:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.