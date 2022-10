Krakers pand Plantage Middenlaan moeten vertrekken van politie

UpdateStudenten hebben vrijdagochtend een pand aan de Plantage Middenlaan gekraakt. De eigenaar van het voormalige Hotel Rembrandt in Amsterdam-Centrum heeft aangifte gedaan. De politie heeft besloten tot ontruiming over te gaan als de krakers niet vrijwillig vertrekken.

De politie heeft het besluit ook bekendgemaakt aan de krakers. “De hoop is dat ze zelf vertrekken,” zei een politiewoordvoerder erover. Als dat niet gebeurt, zal de politie het pand zelf ontruimen. Wanneer dat precies is, is onbekend.

Enkele krakers en sympathisanten hadden zich vrijdagavond voor het pand om de Plantage Middenlaan verzameld uit onvrede met het besluit. Het wegverkeer werd daardoor een korte tijd opgehouden. Rond 22.10 was de weg weer vrij.

Meer dan een jaar leeg

Een Franse student (die uit angst voor de politie zijn naam niet wil noemen) vertelt vrijdagmiddag dat ‘Autonomous Student Struggle’ achter de kraak zit, een groep met zowel Nederlandse als internationale studenten, met een harde kern van zo’n vijftien leden.

Volgens de studenten staat het voormalige hotel meer dan een jaar leeg. Ze vinden het ‘een schande dat een groot pand een jaar leeg blijft staan in een stad waar veel mensen genoodzaakt zijn op straat of een andere precaire plek te slapen’, is in een aankondiging van de kraak op Instagram te lezen.

Studentenkamers

De krakers ervaren het aanbod van studentenkamers in Amsterdam als een ramp. “Niet alleen is het vrijwel onmogelijk om hier een kamer te vinden, áls je eens wat vindt voor een goeie prijs, is het vaak een rotwoning,” vertelt de Franse student. “Ik woonde hiervoor in de Bijlmer voor 400 euro per maand. Prima, behalve dat mijn huisgenoot psychische problemen had en continu naakt door het huis liep.”

Sommige van zijn medekrakers hebben het nog minder getroffen, zegt hij. “Die zijn dakloos, en al blij dat ze nu een dak boven hun hoofd hebben. Voor wanhopige studenten is dit best een goede accommodatie.”

Badkamers met stromend water

De begane grond van het hotel ziet er ronduit slecht uit: de muren zijn kaalgebikt, het is er steenkoud en je kan dwars door de drie bovenliggende verdiepingen naar het dak kijken. “Deze ruimte is niet heel bewoonbaar, maar we hopen het wat op te knappen zodat we hier bijeenkomsten kunnen organiseren.”

De overige ruimtes, inclusief de zeventien voormalige hotelkamers, zijn dan weer wel heel bruikbaar – vandaar dat krakers voor dit hotel hebben gekozen, zegt de student. “We hebben badkamers met stromend water en keukens met elektriciteit, dus dat is heel fijn. Hopelijk kunnen we ook snel verwarming regelen.”

Nog niet ontruimd

De eigenaar van het pand, Glosec BV / R.E.G.S. Investment BV, is volgens de studenten van plan over onbepaalde tijd een hostel in het pand te vestigen. Het bouwbedrijf is vrijdag niet bereikbaar voor een reactie.

Op 1 juli dit jaar ging een nieuwe kraakwet in die het mogelijk maakt om krakers sneller uit te zetten. De officier van justitie kan, na een door de rechter-commissaris verleende machtiging, binnen 72 uur de politie verzoeken om een pand te ontruimen. Eind juli werd ook een pand aan de Ceintuurbaan nog op basis van deze wet ontruimd.

