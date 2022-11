Krapte op de arbeidsmarkt het grootst in Amsterdam

NieuwsDe Amsterdamse arbeidsmarkt is krapper dan ooit en krapper dan in de rest van het land. Hoewel er hier een relatief groot onbenut potentieel van mensen is, kunnen ook zij werkgevers niet uit de brand helpen.

Nog niet eerder hebben werkgevers in Amsterdam zo veel moeite gehad om personeel te vinden. Halverwege dit jaar stonden in Amsterdam en omgeving zestigduizend vacatures open, drie keer zoveel als in 2016 toen de Amsterdamse arbeidsmarkt óók al krap was. Dat schrijft uitkeringsinstantie UWV in zijn jaarlijkse overzicht van de regionale arbeidsmarkt.

Volgend jaar wordt de krapte wel ‘iets minder’. Landelijk verwacht het UWV 7 procent minder vacatures nu de economische groei wegebt als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de verminderde koopkracht. Tegelijk weet het UWV nu al dat de krapte voor de meeste beroepsgroepen zal blijven. Het personeelstekort is deels structureel door onder meer vergrijzing en een mismatch die al jaren bestaat tussen de beroepsopleiding die jongeren kiezen en de behoefte op de arbeidsmarkt.

Het UWV noemt dit jaar de arbeidsmarkt in de meeste sectoren zelfs ‘zeer krap’. Voor creatieve of taalkundige beroepen en managementfuncties zijn de tekorten net iets minder groot.

Arbeidspotentieel

Met de mensen die kort in de WW zitten, komen werkgevers er niet. Hun aantal is kleiner dan ooit. Gemeente en UWV bepleiten daarom al jaren onorthodoxe maatregelen als omscholing en het anders organiseren van banen zodat ze voor meer mensen geschikt zijn. Op papier is daarmee een deel van de personeelstekorten op te vangen.

De regio Amsterdam heeft een groter onbenut arbeidspotentieel dan de meeste andere delen van Nederland. Zo staan hier officieel liefst 90.500 inwoners als werkzoekenden geregistreerd, bijvoorbeeld omdat ze een uitkering hebben.

In zijn jaarlijkse studie over de arbeidsmarkt schrijft het UWV dat van dit arbeidspotentieel maar weinig overblijft omdat een groot deel een flinke afstand heeft tot de arbeidsmarkt, een deel ziek of arbeidsongeschikt blijkt te zijn en weer een ander deel al werkt, zij het met een uitkering om het inkomen aan te vullen. Nog weer een ander deel is op leeftijd, volgt een opleiding of heeft de zorg voor een gezin. In de praktijk zijn van die ruim 90.000 werkzoekenden in en om Amsterdam hooguit rond de 25.000 mensen beschikbaar.

Meer investeringen

Als het aan het UWV ligt zouden werkgevers daarom ook hun eisen moeten bijstellen of functies moeten aanpassen zodat ze opgesplitst kunnen worden in eenvoudiger werk. De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (Werk) pleitte maandag bij een gesprek in De Balie voor meer investeringen in omscholing en bijscholing, ook door gemeenten.

Vanwege de impact op de samenleving in bijvoorbeeld het onderwijs en het leerlingenvervoer herhaalde hij zijn pleidooi voor een landelijke functionaris die concreet kan optreden tegen de personeelstekorten en de krapte op de arbeidsmarkt. “Ik zie gewoon niet een besef van urgentie, ook niet in Den Haag.”