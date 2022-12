Kroegbaas van iconisch café De Druif werkt nog één avondje: ‘Straks gooi ik de sleutel in de gracht’

Volledig scherm Nederland, Amsterdam, 30 december 2022. Ron van Drecht (rechts) en distillateur Kees Filius tijdens de laatste openingsuren van het cafe. © Jean-Pierre Jans

Deze laatste paar dagen als kroegbaas neemt Ron van Drecht het ervan. Afgelopen nacht werd het al een uurtje of half zes, en komende nacht zal het ook vast een latertje worden. Er komen een hoop vaste klanten afscheid nemen. “Het is een gekkenhuis natuurlijk.”

Van Drecht staat voor het laatst achter de bar van zijn iconisch proeflokaal De Druif. Hij gaat met pensioen, ‘lichamelijk-technisch’ is hij moe, de jonge garde mag het overnemen. “Straks sluit ik af en dan gooi ik de sleutel in de gracht. Het is mooi geweest.”

Bruin

Café De Druif aan het Rapenburgerplein is niet zomaar een café, het is een stap in de geschiedenis, en dan niet alleen door het schitterende interieur en de muren die wel een lik verf kunnen gebruiken – zoals dat hoort in een klassieke bruine kroeg. Café De Druif is verwikkeld in een geliefd gezelschapsspel onder bruine kroegliefhebbers en amateurhistorici (meestal een combinatie van beiden): wat is de oudste nog bestaande kroeg van Amsterdam? In de regel komt café Karpershoek (1606) als winnaar uit de bus, gevolgd door café Chris (1624) en café Brandon (1626). De Druif is afgeturfd op 1631.

Maar klopt dat wel? Het was namelijk zeevaarder Piet Hein, die foute, die in café De Druif enorme feesten gaf na terugkeer van weer een rooftocht, en dat was allemaal lang voor zijn dood in 1629. Scherpslijpers in dit debat dragen alleen aan dat het Rapenburgerplein destijds nog niet binnen de stadsgrens van Amsterdam lag.

Leuk verhaal

Hoe ziet Van Drecht dat zelf? “Het is allemaal overlevering. Ik weet echt niet meer wat ik op 25 oktober vorig jaar deed. Laat staan wat er 500 jaar geleden gebeurde.”

Wat hij wel weet: hij heeft het Stadsarchief uitgeplozen en rond 1600 werd op deze plek al gedronken. Ook heeft Michiel de Ruijter zelf de feesten die Piet Hein hier gaf beschreven. Ze woonden allebei om de hoek.

Van Drecht: “Ik beschouw mezelf als de oudste, daarna Karpershoek, en daarna Chris. Maar weet je wat het is? Het interesseert geen reet, het is gewoon een leuk verhaal. We draaien in De Druif geen muziek en opeens zegt iemand: hé, oudste kroeg. Dan komen de verhalen en daar gaat het om.”

Alcoholistenhol

Bijna vijftig jaar werkte Van Drecht in de horeca, onder meer in café Reijnders en De Tap. Tien jaar geleden nam hij De Druif over. Hij veranderde het van een alcoholistenhol naar een café waar ook weer jongeren kwamen, en Duits bier populair werd.

Toen kwam corona. Vorig jaar zijn een aantal jonge stamgasten nog een crowdfunding gestart, die liefst 16.000 euro opbracht. Het mocht niet baten. Van Drecht vindt het mooi geweest.

De bijna-pensionaris: “Corona heeft mijn ogen geopend. We moesten dicht en dat gaf veel onzekerheid, maar met terugwerkende kracht was het zalig. Ik heb in het begin alleen maar geslapen. Toen we weer open mochten, kreeg ik een tia. Mijn huisarts zei: ‘Wees maar blij. Door die lockdown was je nog redelijk uitgerust.’”

Juiste moment

Toen kwam de gestegen energieprijs, en hadden klanten minder te besteden. “Toen ik een hele goede prijs kon krijgen, dacht ik: waarom zou ik nog tot mijn zeventigste doorwerken? En dat ik dan neerval en mijn dochter zegt: ‘Hé pa, bedankt hè.’ Ik wil vooral niks meer moeten. Ik ben al twaalf jaar niet meer in een ander café geweest, of restaurant. Ik hoor iedereen over televisieprogramma’s die ik nog nooit heb gezien. Nu krijg ik deze kans. Ik stop echt op het juiste moment, er kan geen dag meer bij.”

De zaak wordt overgenomen door vier mannen rond de veertig uit het restaurantwezen. “Ze hebben beloofd om alles bij het oude te houden, maar daar geloof ik niks van. Die mannen hebben hun eigen ideeën.”