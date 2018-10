Kroongetuige La Serpe vermomd in getuigencabine

Daar zat hij weer, vermomd en afgeschermd in de getuigencabine van 'de bunker' van de rechtbank in Osdorp - buiten het zicht, maar alom aanwezig. Kroongetuige Peter la Serpe.



Ontspannen orakelend over de 'tactische' verklaringen die hij helemaal in het begin had afgelegd, toen hij nog aftastte of er een kroongetuigendeal in zat. Waar een 'tactische verklaring' in het jargon van de recherche staat voor een verklaring die voor het bewijs kan worden gebruikt - anders dan een bewering tegen de geheime dienst - betekent de term bij La Serpe min of meer het tegenovergestelde. In het begin loog hij over details, opdat hij niet al te veel bewijs tegen zichzelf zou hebben geleverd als het niét tot een contract kwam met justitie.



Hij bouwde 'zekerheidjes' in. De vaste volgers van het grote liquidatieproces Passage tegen Willem Holleeders inmiddels veroordeelde medeverdachten kunnen de termen dromen.



Het ging op de eerste verhoordag natuurlijk ook weer over wat in Passage 'de Holleederweglatingen' is gaan heten. De uitlatingen die La Serpe in zijn nog geheime 'kluisverklaringen' had gedaan in 2006, maar die hij met toestemming van justitie oversloeg toen hij tegenover de rechters ging verklaren. Tot oktober 2011, toen hij ineens zei dat hij toch dingen over Holleeder wist.



Hij zegt bij het winkelcentrum Gelderlandplein in Amsterdam-Buitenveldert te hebben gehoord hoe Holleeder huurmoordenaar Jesse R. zei dat 'Osdorp eerst' moest: handelaar in hasj en vastgoed Kees Houtman uit Osdorp moest als eerste op het dodenlijstje worden geliquideerd.



'De power van Holleeder'

Hij zegt dat Jesse R. hem in 2001 zei nu 'de power van Holleeder achter zich te hebben'. Hij sprak met Jesse's vriendin over de helmen die de uitvoerders van de liquidatie van Cor van Hout in 2003 hadden gedragen.



Hij had Jesse R. herkend van de compositiefoto van een man die bij de moordplek van Van Hout was gezien. Op La Serpes opmerking dat het een wonder was dat Jesse R. nog niet was gearresteerd, antwoordde die dat hij 'een engeltje op zijn schouder had'. La Serpe, dinsdag: "Het leidt niet direct naar Holleeder, maar past wel in het plaatje dat Jesse voor hem moorden pleegde."



Ook de miljoenen kwamen weer uitvoerig aan bod waarover was gesproken in verband met La Serpes getuigenissen. Kocht justitie zijn verklaringen, wat een doodzonde is? Nee hoor, La Serpe kwam overeen dat hij zijn beveiliging deels zelf mocht regelen.



Zo hadden degenen die het Passageproces tien jaar volgden ruwweg 678 keer een déjà vu.



Donderdag gaat het verhoor verder.



