Kune Burgers (VVD) nieuwe ondervoorzitter van gemeenteraad Amsterdam

Burgers volgt zijn VVD-collega Daan Wijnants op. Wijnants besloot in februari om te stoppen , nadat zijn positie onder druk kwam te staan omdat hij een vrouwelijke collega zou hebben gevraagd om een ‘MeTootje’ te verzinnen over een oud-bestuurder van D66.

Grootste oppositiepartij

Traditiegetrouw wordt deze rol in Amsterdam ingenomen door de grootste oppositiepartij. VVD-fractievoorzitter Claire Martens: “We hebben van meerdere partijen het verzoek gekregen opnieuw te kijken of we een voorzitter kunnen leveren. Dat hebben we intern besproken en verheugd kan ik meedelen dat Kune bereid is die handschoen op te pakken.”