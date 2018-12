Kunstenaar vervangt letters I amsterdam voor HUH

"Als de bezoekers de letters zien, lezen ze precies wat ze denken," geeft Wiersema als uitleg bij het project. "'Huh' is een universele klank die overal in de wereld wordt gebruikt door mensen die verrast of verward zijn."



"Ze mogen tot 14.00 uur blijven staan van het stadsdeel en dan halen we ze weer weg," aldus de kunstenaar.



Drukte

De letters I amsterdam zijn om 8.00 uur door de gemeente verwijderd. De kunstenaar vindt dat besluit vooral een voorbeeld van symboolpolitiek. "Door de letters weg te halen lost Amsterdam het drukteprobleem nog steeds niet op."



Met deze actie hoopt ze dat de Amsterdamse politiek de dieperliggende problematiek van het toerisme niet kan verdoezelen. "Het is ook een 'huh, hoe moet het verder?'. Deze gedachte is straks tastbaar aanwezig."



Minder leeg

De nieuwe letters zorgen - in ieder geval heel even - voor een minder leeg plein. "De overgang wordt voor de bezoekers van het Museumplein ook iets dragelijker," zegt de kunstenaar.



Het is niet de eerste keer dat Wiersema met HUH de aandacht wil trekken. Eerder was het kunstwerk al onderdeel van Wiersema's afstudeerproject A Fool Around.