Laatste poging financieel akkoord Vervoerregio Amsterdam en het Rijk mislukt

De staatssecretaris heeft daarom besloten voor maximaal 150 miljoen euro garant te staan voor mogelijke tekorten die de openbaar vervoersbedrijven in Nederland oplopen. Dat is voor de Vervoerregio Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen Amsterdam en dertien omliggende gemeenten, niet genoeg.

Tekort van 60 miljoen euro

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer), voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam, vroeg Heijnen om met een beter voorstel te komen. Zelf deed de vervoerregio een duit van zo’n 36,2 miljoen euro in het zakje. Voor het restant van de benodigde 60 miljoen euro werd naar Heijnen gekeken, maar die hoop is nu officieel vervlogen. Meer dan 150 miljoen euro wordt het niet, te delen met alle vervoersbedrijven in het land.

Uiteenlopende prognoses

Te scherpe voorwaarden

Van der Horst ziet dat anders. Ze vindt het ‘heel jammer’ dat de partijen er niet uit zijn gekomen, zeker omdat de afgelopen jaren het Rijk, de regio’s en de vervoerders steeds gezamenlijk optrokken. Daarnaast zijn er scherpe voorwaarden verbonden aan de regeling. Zo moeten de vervoersbedrijven hun aanbod na 2023 in balans brengen met de vraag. Ook moeten ze hun best doen om reizigers terug te krijgen. Te scherpe voorwaarden, zo meent Van der Horst. Daardoor is het nog maar de vraag of alle regio's met de regeling uit de voeten kunnen.