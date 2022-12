Langer dan 36 uur naar hetzelfde kerstnummer luisteren: Amsterdam The Style Outlets gaat voor wereldrecord

NieuwsMinstens 36 uur onafgebroken luisteren naar Michael Bublé’s It's beginning to look a lot like Christmas ? Dat moet zelfs voor de grootste kerstmuziekliefhebber een uitdaging zijn. Vijf deelnemers aan een initiatief van Amsterdam The Style Outlets doen het in een poging het wereldrecord te verbreken.

“Tussentijds slapen mag zeker, als ze dat tenminste lukt met die muziek aan,” zegt marketingmanager Jeroen Beersmans lachend. “En als ze naar het toilet moeten, krijgen ze een koptelefoon op waarop het nummer te horen is.” Hoe hard de muziek dan staat? “Gewoon op normaal volume hoor, ze worden niet gebrainwasht!”

Dat er genoeg mensen stonden te springen om de uitdaging aan te gaan, blijkt wel uit de honderdvijftig aanmeldingen die het outletcentrum in Halfweg ontving. Vijf van hen duiken donderdagavond om 23.00 uur de speciaal ontworpen kerstkamer en gaan de strijd met elkaar aan.

Rondom de feestdagen organiseert Amsterdam The Style Outlets meerdere kerstactiviteiten in de unit die ze daarvoor ombouwen. Beersmans: “We dachten, wat is dit een toffe ruimte, zullen we er nog iets leuks mee doen? Kunnen we niet iets doen dat een goed doel sponsort? Zodoende.”

Het geld dat tijdens de 36 uur online en door voorbijgangers wordt gedoneerd, gaat naar de goede doelen die de vijf deelnemers hebben gekozen. De deelnemer die het record verbreekt, mag 2000 euro aan zijn of haar doel schenken en wint 2000 euro voor zichzelf. Mochten meerdere deelnemers de eindstreep halen, dan wordt de geldprijs verdeeld.

Elke deelnemer heeft een andere reden om mee te doen aan de recordpoging. Een van hen is Patricia Oppewal-Knaap: “Ik zet me graag in voor Kika, omdat ik juf ben van een leerling die al vijf jaar hersenkanker heeft.” Ook deelnemer Robin van Leeuwen zet zich in voor kinderen met kanker via het Prinses Maxima Fonds.

Sebastiaan Kieft wil het geld doneren aan Stichting Mind voor mentale gezondheid, waar hij zelf problemen mee heeft. Ook de overige twee deelnemers, Cynthia Brinkman en Helen Soullie kozen voor goede doelen die dicht bij hen staan. Aan beide kanten van de familie van Brinkman komt diabetes voor, waardoor zij als geen ander weet hoe heftig deze ziekte kan zijn. Als ze wint zal ze daarom het geld doneren aan het Diabetes Fonds. Soullie wil het geld schenken aan het Epilepsiefonds. “Ik ben mijn broer verloren aan deze ziekte en zet mij hier dan ook graag voor in.”

Een van de deelnemers moet tot in ieder geval zaterdag 11.00 uur in de kerstkamer blijven zitten om het wereldrecord te verslaan, met It’s beginning to look a lot like Christmas op repeat. Als de winnaar het kerstnummer dan nog niet beu is, kan die nog even blijven hangen. "Wel tot maximaal 40 uur,” aldus Beersmans. “We willen natuurlijk niet dat hij of zij er tijdens kerst nog zit.”

Huidige wereldrecord: 36 uur Eros Ramazotti De recordhouder van het langst naar hetzelfde lied luisteren staat nu op naam van Emil Ilic uit Macedonië. In 2011 behaalde hij dit record toen hij tijdens een wandelmarathon van 204 kilometer onafgebroken het nummer Si Bastasen Un Par De Canciones van Eros Ramazotti luisterde. In 36 uur luisterde hij het nummer maar liefst 413 keer achter elkaar.

