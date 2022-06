Leer kersenplukken of ga op tuinsafari tijdens de eerste Open Groen Dag

Kersenplukken in West, een vogelexcursie op het Marineterrein of langs bij lokale boeren: op 19 juni is Amsterdam het toneel van de eerste Open Groen Dag. De hele dag openen groene locaties, zoals (stads)tuinen, boerderijen en natuurparken, hun deuren voor publiek.

De Tuinen van West - Bijenpark © Kaj Van Ek

De dag is een initiatief van platform voor stadsvergroening WeMakeThe.City Green, een samenwerking tussen de gemeenten Almere en Amsterdam, Pakhuis de Zwijger en Avanti Almere. Het is de bedoeling dat 19 juni de eerste editie wordt van een jaarlijks terugkerend evenement waarbij bewoners de natuur in eigen stad ontdekken.

Op talloze locaties in Amsterdam – en in Almere – worden activiteiten georganiseerd, zoals filmvertoningen, proeverijen en excursies. Denk aan vogelen in het Diemerpark, een waterwandeling door de Tuinen van West, leren ‘stadstuinieren’ in een vlindertuin in Noord, een ‘fortenfietsroute’ langs het IJ en een tuinsafari middenin De Baarsjes. Ook in Zuidoost wordt een tuinenfietstocht georganiseerd, met als eindbestemming het gloednieuwe Brasapark.

Het volledige programma is online te vinden. Alle activiteiten zijn gratis; in sommige gevallen moet er wel worden gereserveerd. In Amsterdam is de opening om 09.30 uur bij de Fruittuin van West met een boekpresentatie van natuurjournalist Kirsten Dorrestijn. Zij presenteert haar debuut Het boek van de kleine dieren (en de wat grotere) over het Nederlandse dierenrijk en hoe we dat kunnen behouden.