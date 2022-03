Lees terug: het laatste verkiezingsdebat in De Balie

Nieuws Vijf miljoen euro cash gevonden in Amsterdam­se woning

De politie heeft vorige week donderdag meer dan vijf miljoen euro aan contant geld gevonden in een woning in de binnenstad. Het is tot nu toe het grootste bedrag dat de Landelijke Eenheid dit jaar heeft gevonden. In de woning werden ook tientallen kilo’s verdovende middelen en een vuurwapen aangetroffen.

