'Lekker blijven likken': 11 x hilarische stickers in Amsterdam

Geplande PFAS-reinigings­fa­briek bij Schiphol wekt onrust in gemeente Haarlemmer­meer

Schiphol wil op eigen terrein een fabriek neerzetten om met PFAS vervuilde grond te reinigen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft besloten dat de luchthaven daarvoor geen milieueffectrapport hoeft op te stellen, en dat is reden voor bezorgdheid bij de Noord-Hollandse SP. GroenLinks in de gemeente Haarlemmermeer is zeer verontrust over de niet of nauwelijks afbreekbare stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.