Leraar biologie Comenius Lyceum voegt goede antwoorden toe bij examens en wordt betrapt

Update Nieuwe zoekactie naar vermiste Sumanta Bansi levert niets op

De politie heeft donderdag niks gevonden tijdens een zoekactie naar de in 2018 verdwenen studente Sumanta Bansi. De zoekactie in een deel van recreatiegebied de Hulk in Scharwoude was rond 21.00 uur afgerond, aldus de politie. Er werd onder meer gezocht met honden naar aanleiding van een nieuwe tip.

2 juni