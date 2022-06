Levenslang blijft voor Holleeder ook in beroepszaak op de loer liggen

Volledig scherm Café De Hallen in Amsterdam West, kort nadat daar op 20 april 2006 Thomas van der Bijl werd geliquideerd. Deze liquidatie is een van de vele onderwereldmoorden waarbij Willem Holleeder betrokken zou zijn geweest. © Evert Elzinga/ANP

Frank Wieland, voorzitter van de rechtbank die Willem Frederik Holleeder (29 mei 1958) op 4 juli 2019 levenslang heeft opgelegd, vergeleek in zijn afscheidsinterview met Het Parool de onderwereld in de jaren tachtig, negentig en daarna met ‘een spiegelpaleis’ waarin het verdomd lastig is de uitgang te vinden omdat niets is wat het lijkt.

Maakbaar nieuws

“Kijk, Holleeder zegt (in een stiekem door zus Astrid opgenomen gesprek, red.) dat je ook nieuws kunt máken via de recherche of journalisten. Ik zie dat als een waarschuwing. Daarom hebben wij héél kritisch gekeken naar bewijs,” zei Wieland. “Steeds zoekend naar bevestiging. Scrupuleus. In een spiegelpaleis kun je de weg vinden door naar de grond te kijken, naar de basis: waar lopen de strepen.”

Het gerechtshof is de afgelopen jaren door hetzelfde doolhof gewandeld.

Wie hadden welke posities in de conflicten die achtereenvolgens Holleeders mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout en botenhandelaar Robert ter Haak (tezamen op 24 januari 2003 in Amstelveen); de malafide vastgoedhandelaar Willem Endstra (op 17 mei 2004 in Amsterdam-Zuid); Holleeders criminele rivaal John Mieremet (op 2 november 2005 in Thailand); de handelaar in hasj en vastgoed Kees Houtman (op 2 november 2005 in Amsterdam-Osdorp) én de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl (op 20 april 2006 in Amsterdam-West) het leven hebben gekost?

Opnieuw schetsten Holleeder en zijn advocatenSander Janssen en Desiree de Jonge in hoger beroep vele alternatieve scenario’s waarin andere rivalen de slachtoffers wellicht lieten doodschieten. Voornamelijk in de zwaarst beveiligde rechtszaal van de rechtbank op Schiphol lieten ze een stoet getuigen opdraven die van andere conflicten wisten.

In een pleidooi dat op papier bijna 500 pagina’s beslaat en dat waarvoor drie zittingsdagen nodig waren, keerden ze zich tegen ‘het dossier dat in al zijn ontzagwekkende omvang tot op zekere hoogte door toevalligheden tot stand is gekomen’. Zij vroegen opnieuw vrijspraak.

Wél kritisch

Holleeder en zijn advocaten zeiden blij te zijn dat het hof, anders dan de rechtbank in hun ogen, ‘wél uit zichzelf kritisch is geweest’ ten aanzien van aannames van de politie in de talloze dossiers over het misdaadmilieu van toen en over de moorden. Ze hopen dat het hof niet uitgaat van ‘een versimpelde, platgeslagen reconstructie van een omvangrijk complex van gebeurtenissen’ dat zich over lange tijd heeft afgespeeld.

Zo wordt het opnieuw alles of niets, want justitie wil levenslang omdat ook advocaten-generaal Koos Plooij en Lars Stempher er vol van overtuigd zijn dat de ‘gewetenloze’ Holleeder ‘als meesterintrigant’ zijn rivalen van het schaakbord liet halen waarna hij ‘zo’n beetje als enige in zijn criminele generatie’ in leven bleef. “Alles draaide om geld en macht,” zeiden ze in hun requisitoir.

Sinister spel

De aanklagers zien een driemanschap van Holleeder en zijn criminele compagnons Dino Soerel (die al tot levenslang is veroordeeld) en Stanley Hillis (die in 2011 werd geliquideerd) dat ‘in georganiseerd verband’ rivalen uit de weg liet ruimen die weliswaar veelal zelf ook ‘betrokken waren in een sinister spel om geld, aanzien en macht’, maar ‘het niet verdiend hadden uit de weg geruimd te worden’.

Ook als het hof Holleeder voor bijvoorbeeld twee onderwereldmoorden zou veroordelen, is de kans groot dat hij levenslang krijgt. In het vonnis van de rechtbank was het opvallendst dat hij óók de schuld kreeg van de moord op Cor van Hout en diens toevallige metgezel Robert ter Haak. Dat kwam vooral doordat de rechtbank de cruciale getuigenissen van Holleeders zussen Astrid en Sonja (de weduwe van Van Hout) en ex Sandra den Hartog geloofde. Behalve op hun relaas stoelt het bewijs vooral op verklaringen van (kroon)getuigen.