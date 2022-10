Lezers over brug over het IJ: ‘Gebruik een tunnelbuis voor fietsers’

Volledig scherm © ANP / Rob Brouwer

Een brug te ver

Aan de steeds weer opnieuw uitgestelde bruggen over het IJ kleeft wat ik zou omschrijven als een ‘fietstunneltjescomplex’. Het moet en zal er komen, terwijl er prima en veel goedkopere alternatieven voorhanden zijn. Jarenlang fietsten we zonder probleem om het Rijksmuseum heen, maar het tunneltje werd toch teveel gemist. Dat heeft eindeloos veel vertraging en geld gekost, terwijl we jaren eerder van het Rijksmuseum hadden kunnen genieten.

Mocht men de illusie hebben dat die brug van het Eye naar het station zal lopen, dan moet ik teleurstellen. Het IJ is een drukke rivier met veel doorvoer en dus zullen bruggen aanzienlijk de hoogte in moeten. Om de benodigde helling te maken zal-ie zeker een aanzienlijk eind in Noord moeten beginnen. Stel je woont in de Vogelbuurt, neem je dan het pontje of trap je stevig door naar waar de brug begint? Vervolgens tors je je het IJ over om aan te komen in een deel van de stad waar je niet moet zijn. Wat nu vooral een brug te ver lijkt is afscheid te nemen van het idee.

Michiel Baas, Amsterdam

Tunnelbuis voor fietsers en voetgangers

Heroverweeg toch het eerdere idee: gebruik een tunnelbuis voor voetgangers en fietsers. Met een roltrapband is het hoogteverschil goed te overbruggen en de lengte te behappen voor voetgangers. Ook kan de vloer op het diepste punt wat omhooggebracht worden, omdat er minder hoogte nodig is voor fietsers en voetgangers. Het is relatief snel en goedkoop te realiseren en de tunnellocatie is ook prima. Ja, er kunnen dan minder auto’s doorheen. Maar als het OV verbetert, zullen minder mensen van de auto gebruik maken. In de autobuis kan de maximumsnelheid omlaag ten behoeve van de veiligheid. Kortom, geef dit een serieuze kans!

Bert Luirink, Abcoude

‘Ga voor een referendum, of een kabelbaan’

Ik begrijp het probleem niet echt. Maak een rijbaan in de IJtunnel en de Piet Heintunnel beschikbaar voor alles behalve auto’s en vrachtwagens. Dan kan eenieder – in diens eigen tempo – naar de overkant reizen.

Wellicht is de gemeente toch te huiverig voor een dergelijke simpele en economisch verstandige oplossing. Maar laat de Amsterdammers middels een referendum dan kiezen voor de oplossing die zij zouden willen. Een gemeentebestuur is er voor de mensen die er wonen, niet andersom. Het zou mooi zijn als de gemeente nu eens echt luisterde naar de burgers. Óf kies als gemeente voor een oplossing die echt iets toevoegt aan de stad en tegelijk het probleem oplost.

Een kabelbaan, bijvoorbeeld. Er zijn al diverse steden die de moed hebben gehad een dergelijk project te ontwikkelen, zoals Rio de Janeiro, Medellín, La Paz, Londen, New York en Hong Kong. De buitensporige kosten voor de Noord/Zuidlijn waren voldoende geweest voor twee kabelbanen.

Robin Moize de Chateleux, Frankrijk

‘Ponten zijn uitstekend’

De bruggen van en naar Noord zijn sinds 120 jaar de natte droom van politici en architecten. Blijf alsjeblieft dromen. Ponten zijn uitstekend mits uiteraard voldoende frequentie en afmeting. Ze zijn een prima overgang van en naar werk-huis-rust-stadsdrukte en wat niet al. Een echte minivakantie waar menigeen van geniet. Even een moment in de buitenlucht helemaal voor jezelf.

Helaas heeft een jong en gezond iemand bedacht dat de pont van en naar het IJplein nu dichter bij het Muziekgebouw dient te liggen dan bij het Centraal Station. Die afstand is veel te groot geworden voor ouderen, gehandicapten zonder elektrische aandrijving, ouders met kinderwagens en noem maar op. Gemeente, ga eens alsjeblieft met gebruikers praten en niet alleen je eigen fantasieën najagen.

Vera Bondy, Amsterdam