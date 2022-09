Lichaam gevonden in water achter Leidsebosje in Centrum

Nieuws Muurge­dicht Abdelkader Benali laat de transitie van Nieuw-West zien

Nieuw-West is een muurgedicht van Abdelkader Benali rijker, verspreid over drie muren. Twee daarvan zijn al te zien, voor het derde deel wordt nog een locatie gezocht. ‘Mijn gedicht is nu deel geworden van de wereld.’

11 september