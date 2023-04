Lichaam vrouw gevonden in water Kostverlorenvaart in Amsterdam-West

Nieuws Monument onthuld in Beatrix­park ter nagedachte­nis aan Rwandese genocide tegen Tutsi’s

In het Beatrixpark in Amsterdam-Zuid is woensdagochtend een monument onthuld ter nagedachtenis aan de Rwandese genocide tegen de Tutsi’s in 1994. Tijdens deze genocide kwamen naar schatting 500.000 tot één miljoen Tutsi’s en gematigde Hutu’s om in een periode van slechts 100 dagen.