Lichtkunst toont de toeschouwer een blik op de toekomst van de Bijlmer

Volledig scherm Het kunstwerk 'Start - Finish' van Koenraad Wiering bij de Heesterveld lichtroute in 2021. © Koenraad Wiering

Het thema van de kunstwandelroute dit jaar is ‘The Bright Future of the Bijlmer’. In totaal zijn er vijf verschillende lichtkunstwerken te zien waarin verschillende artiesten hun ideeën, dromen en wensen voor de toekomst van de Bijlmer tonen.

“Neem Shimmering Promises van het kunstenaarscollectief Iridescent Institute of Desire,” zegt Koenraad Wiering, een van de organisatoren en deelnemende kunstenaars van het project. “Er werd een workshop gehouden met mensen uit de queergemeenschap, waar aan hen werd gevraagd hoe zij de toekomst voor zich zien. Hun ideeën zijn opgeschreven in de stijl van verhalen voor het slapen gaan. Deze worden geprojecteerd op de Hakfort-flat.”

Het thema sluit volgens Wiering goed aan bij de geschiedenis van de buurt. “De Bijlmer is een wijk die sinds haar begin in de jaren zestig altijd in ontwikkeling is geweest.” De Bijlmermeer, met haar honinggraatflats en dreven, een symbool van denken over moderniteit en het moderne leven. Wiering vindt dat die toekomstgerichte blik altijd in de wijk is gebleven. “Daarmee sluiten de kunstwerken goed aan bij de Bijlmer.”

Kracht van Zuidoost

Moet het lichtkunstevenement in Zuidoost worden gezien als een kritiek op het Amsterdam Light Festival? Wiering krijgt geen slecht woord over zijn lippen over zijn collega-kunstenaars. “Het is sowieso tof om te zien wat daar gebeurt. Wij willen vooral laten zien wat wij als broedplaats met en voor de buurt doen.” Hij benadrukt The Bright Future of the Bijlmer ook een bottom-up project is dat als doel heeft om te laten zien welke kwaliteiten en talenten aanwezig zijn in Amsterdam-Zuidoost.

Om de bezoekers meer diepgang te geven, zijn er ook podcastclips gemaakt. “Zo kunnen de bezoekers luisteren naar gesprekken waarin de kunstenaar vertelt over de betekenis van het werk.”

De kunstroute wordt op 1 december geopend met onder meer een Surinaams buffet. De kunstwerken zijn te bekijken van 1 t/m 17 december, tussen 17.00 en 22.00 uur.

