Lintjesregen: deze 49 Amsterdammers zijn onderscheiden

NieuwsTraditiegetrouw regende het dinsdag weer lintjes in Amsterdam. 49 mensen in Amsterdam ontvingen een onderscheiding, onder wie componist Stephen Emmer. En oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet werd bevorderd van Ridder tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De lintjes worden toegekend aan burgers die een bijzondere bijdrage aan de samenleving hebben geleverd. Met de onderscheiding worden zij bevorderd tot lid, ridder of officier in de Orde van Oranje-Nassau.

In Amsterdam was het dinsdag de beurt aan 49 mensen om de penning opgespeld te krijgen. Deze keer ‘in het echt’; door de coronamaatregelen moest de burgemeester het in 2020 nog houden bij felicitatiebelletjes.

Het duo Nora El Ghoulbzouri-Aamour en Darifa Benhadhoum El-Morabet, Ridders in de Orde van Oranje-Nassau

De twee, onderscheiden als duo, zijn de oprichters en drijvende kracht van stichting Samen Sterk Vrouwen West: een organisatie die kwetsbare vrouwen een veilige omgeving biedt om hen te emanciperen, te ontwikkelen en meer zelfvertrouwen te geven.

Darifa Benhadhoum-El Morabet en Nora El-Ghoulbzouri-Aamour werden in 2014 allebei genomineerd voor de verkiezing Amsterdammer van het Jaar. Nu krijgen ze een onderscheiding voor ‘jarenlange onbaatzuchtige inzet voor de Amsterdamse gemeenschap’.

Jan Erik Dubbelman, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Erik Dubbelman krijgt de onderscheiding vanwege zijn ‘bovengemiddeld betekenisvolle inzet’ als manager van het internationale programma van de Anne Frank Stichting. Mede door Dubbelman zijn er op meerdere locaties Holocaustcentra opgericht, en zijn scholen lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog en over Anne Frank gaan gebruiken.

De commissie noemt Dubbelman ‘visionair’ en ‘verbindend’ en prijst hem voor het verspreiden van waardevolle lessen tegen racisme en extremisme, ‘die dienen als handvat om ook recenter oorlogsverleden van andere landen te verwerken en bespreekbaar te maken’.

Gerdi Verbeet (71), bevorderd van Ridder tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Voor voormalig voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet is het niet de eerste lintjesdag: zij wordt bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, nadat ze in 2012 bij haar vertrek uit de Kamer al werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Besturen zit haar in het bloed: ze was betrokken bij onder andere het Anne Frank Huis, Artis, Academie Gouden Ganzenveer en het Nationaal 4 en 5 mei-comité.

Juist ook haar sociale, maatschappelijke hart zorgt ervoor dat haar onderscheiding naar een hoger niveau wordt getild. De geboren Amsterdamse zal de stad nooit achterlaten, vertelde ze Het Parool een paar jaar geleden. En ze blijft immer een politica vol idealen: “Wij Amsterdammers moeten weer meer elkaars samaritaan zijn.”

Jamal Ryane, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De rode draad door het vrijwilligerswerk van Jamal Ryane is het verbeteren van de sociaal-maatschappelijke positie van de Marokkaans-Nederlandse bevolking en de kloof tussen de Marokkaanse en de westerse cultuur te dichten. Hij was in de jaren negentig actief in Leefkringhuis in Noord en in hetzelfde stadsdeel van 1994 tot 1998 stadsdeelraadslid voor GroenLinks. Tegenwoordig inspireert hij op zijn YouTube-kanaal duizenden kijkers met persoonlijke boodschappen en spoort hij ze aan om vooral ‘het goede te blijven doen’.

Tijdens de coronacrisis zette hij met zijn filmpjes zowel Marokkaanse jongeren als ouderen aan om vooral rationeel te blijven denken, te luisteren naar wetenschappers en niet te geloven in complottheorieën.

Componist Stephen Emmer (64), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Wie kent ’m niet, de leader van het NOS Journaal? Nederlands eerste mediacomponist Stephen Emmer (1958) maakte de klassieker, en nog honderden andere herkenbare klanken op televisie. In 2020 kreeg hij een Buma Award voor zijn oeuvre. “Componisten van televisiemuziek zijn per definitie mensen van de achtergrond. En dat is prima,” zei hij destijds tegen Het Parool. Maar met die Buma Award én een lintje kun je nu zeker niet meer om Emmer heen.

Hedwig Fijen, Officier in de Orde van Oranje-Nassau

“Talentontwikkeling is de sleutel voor een gezond kunstklimaat,” zei Hedwig Fijen enkele jaren geleden tegen Het Parool. Ze is de oprichter en directeur van de kunstbiënnale Manifesta, die iedere twee jaar in een andere Europese stad neerstrijkt. Onder haar leiding is Manifesta in de loop van de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een van de meest innovatieve en spraakmakende kunsttentoonstellingen in Europa. Juist omdat zich zo inzet om jonge mensen een kans te geven binnen de kunstwereld, mag ze zich vanaf nu Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Bart Slokker, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De Weesper Bart Slokker zet zich al ruim vijftig jaar in als actief vrijwilliger in het verenigingsleven in Weesp. Hij begon als zesjarig voetballertje bij voetbalclub W.F.C. Rapiditas, dat decennia later mede door zijn ‘voortrekkersrol’ in 2003 fuseerde tot FC Weesp. Slokker is nog altijd wekelijks te vinden op de club en wordt gezien als de drijvende kracht achter het onderhouden van de materialen op de sportaccommodatie – reden waarom hij nu nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau is.

Alle lintjes in Amsterdam op een rij: Mw. Marja Alfarez-van Haperen

Dhr. Wiekram Baldewpersad Tewarie

Mw. Elly Blok

Dhr. Dik de Boef

Dhr. Rudi Cortissos

Dhr. Eelco Dijk

Dhr. Jan Erik Dubbelman

Mw. Darifa Benhadhoum-El Morabet

Mw. Nora El Ghoulbzouri-Aamour

Dhr. Stephen Emmer

Mw. Wilma Eusman

Mw. Hedwig Fijen

Dhr. Hans Gerson

Dhr. Bert Hilhorst

Dhr. Kees Hogenbirk

Mw. Hooi­j­er-van Lin­den­berg

Mw. Shoshana Huisman-Hassine

Dhr. Wil van Hulzen

Mw. Aty Jansen

Mw. Nel Jessurun

Dhr. Jan Jaap Kassies

Mw. Sigrid van der Linden

Dhr. Bert Meester

Dhr. Hans Mooren

Mw. Ineke Mortier-van der Ouderaa

Mw. Agnes Oomen-Baaij

Mw. Saskia Pahud de Mortanges-Kroes

Mw. Hanneke Perre

Mw. Marion Rikken

Dhr. Bart-Jan Roelofsz

Dhr. Hans Roerdinkholder

Mw. Elvera Roerdinkholder

Dhr. Jozef Rondeel

Mw. Sjieka van Rooijen

Mw. Gleone Rozendaal

Dhr. Jamal Ryane

Dhr. Daniel Sajet

Dhr. Leo Schenk

Dhr. Bart Slokker

Dhr. Koeno Sluyterman van Loo

Dhr. Jacques de Smidt

Mw. Vera Steenhart

Mw. Gerdi Verbeet

Mw. Ineke Verlinden

Mw. Joke Voorn

Mw. Bodine de Walle-Römer

Mw. Maria van Wel

Dhr. Gerrit van Wijk

Dhr. Chris de Wild Propitius

