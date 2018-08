Liquidatie Iraanse staatsvijand lijkt werk van Amsterdamse topcrimineel 'Noffel'

Justitie is ervan overtuigd dat de Amsterdamse crimineel Naoufal F., alias Noffel, de opdracht heeft (door)gegeven voor de liquidatie van Iraniër Mohammad Reza Kolahi Samadi. Kolahi werd op 15 december 2015 in Almere vermoord.

De Iraniër leefde met een valse identiteit in Nederland, pas na zijn dood bleek dat hij een vooraanstaand lid was van een Iraanse oppositiegroep en in Iran bij verstek ter dood is veroordeeld voor een bomaanslag. Daarbij kwamen tientallen mensen om.

Naoufal F. (37), Noffel, is een bekende Amsterdamse crimineel die in april 18 jaar cel kreeg voor het aansturen van een andere moordaanslag. Uit gecodeerde berichten die de politie heeft onderschept blijkt dat de uitvoerders van de moord geen idee hadden wie ze gingen vermoorden. Zij zouden de opdracht hebben gekregen van F. Door wie hij weer werd aangestuurd, is nog niet gebleken uit het onderzoek. Een theorie is dat de Iraanse staat achter de liquidatie zit, maar daar is nog geen bewijs voor.

Het slachtoffer van de liquidatie in Almere leefde daar onder de naam Ali Motamed en werkte als elektricien. Direct na de moord bleek dat hij in werkelijkheid Mohammad Reza Kolahi Samadi was, door het Iraanse regime veroordeeld tot de dood door ophanging omdat hij de hoofdverdachte is van de beruchtste bomaanslag in Iran ooit.



Die aanslag, op 28 juni 1981 in het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran, kostte het leven aan 73 partijbonzen. Onder de slachtoffers waren vier ministers en opperrechter ayatollah Mohammad Behesti, destijds tweede man van het regime, achter ayatollah Ruhollah Khomeini.



Sterk bewijs

Uit het strafdossier over de liquidatie van Kolahi blijkt zonneklaar dat justitie 'Noffel' ziet als de tussenpersoon die de uitvoerders wierf en aanstuurde. Wie de oorspronkelijke opdrachtgever was en of Iran een rol speelde, heeft justitie niet kunnen achterhalen.

Net als in de zaak rond de liquidatie van Peter R. ziet de recherche sterk bewijs tegen Naoufal F. in e-mailverkeer afkomstig van met Pretty Good Privacy versleutelde Blackberry-smartphones, PGP's.



Justitie kreeg inzage in die berichten na de inbeslagneming van Canadese computerservers die voor die versleutelde communicatie waren gebruikt.



Het gaat in de Almeerse zaak voornamelijk om e-mails tussen de PGP's die Naoufal F. volgens justitie gebruikte, en de PGP die in beslag is genomen bij de Amsterdamse Antilliaan Randall D. (36).



Niet naar de Bijlmer

De recherche denkt te kunnen aantonen dat Naoufal F. de 'Vieze' en 'Groot hooft' is die met Randall D. communiceert. Die bijnamen speelden ook al hoofdrollen in F.'s dossier over de zaak-Peter R.



In de avond van 15 november 2015 lijkt 'Vieze' aan Randall D. een 'mooien klusje' aan te bieden. Het gaat om een 'torie (verhaal) in Almere' rond een man bij wie al is 'gepost' (geobserveerd). '7 uur in de ochtend gaat ie naar werek'.



'Vieze' vraagt D. een 'osso (huis) in Almere te regelen': de recherche vermoedt dat het onderduikadres wordt bedoeld waar de schutters zich na de moord hebben verscholen.



De optie om de daders na de moord naar 'B' (de Bijlmer) te laten rijden, wordt verworpen omdat er vanuit Almere 'maar één uitgang naar B is' (via de A1 en de A6).



Gewone gezinsman

Uit de communicatie over 'wie moet gaan slapen' (dood moet), straalt het cynisme van de huurmoordenaars. Ze hebben duidelijk geen vastomlijnd idee om wie het precies gaat.



'Bro, een Turk hij werkt gewoon alles electro shit of zo hij rijd witte busje met eneco er op waar (waarom) hij moet slapen weet ik niet en wil niet eens weten hahahah simpele mannetje in de 40 gezin gewoon alles'.

Volledig scherm Mohammad Reza Kolahi werd geliquideerd in Almere ©

Hoewel de gesprekspartners in hun nonchalance aan de details voorbijgaan, is in de beschrijving zonneklaar Ali Motamed te herkennen. Hij is geen Turk maar een Iraniër van 56 in plaats van 'in de 40', maar is elektricien, rijdt in een witte Enecobus en is op het oog een gewone gezinsman en geen zware crimineel.



Op 25 november 2015 wordt Randall D. gearresteerd omdat hij op 9 juni 2015 in Zaandam de Amsterdamse crimineel Lucas Boom zou hebben doodgeschoten.



De recherche vermoedt dat zijn plaats vervolgens is ingenomen door Moreo M. (35), ook uit Amsterdam-Zuidoost. Die zou de moord op de Iraniër samen met Anouar A. (27) uit Amsterdam-West hebben gepleegd.



Toekijken vanaf de zijlijn

Vrijdag is de tweede zitting in de aanloop naar het moordproces tegen Anouar A. en Moreo M.



Naoufal F. weet tot verontwaardiging van zijn advocaat Inez Weski nog van niets, hoewel de zaak al een half jaar loopt. "Het is zeer discutabel dat wij niet zijn geïnformeerd. Als verdediging worden wij weer vanuit de media geconfronteerd met de zoveelste beschuldigingen en geruchten."



"Het gaat net als in de zaak rond Peter R.," zegt Weski. "De vermoede uitvoerders worden berecht en ik mag als advocaat van Naoufal F. vanaf de zijlijn toekijken. Dat is ellendig, want ik kan dan geen invloed uitoefenen op het oordeel van de rechtbank over die PGP-data en bijvoorbeeld getuigen verhoren. Het wordt steeds duidelijker dat die PGP-data niet alleen onrechtmatig worden verwerkt in allerlei onderzoeken, maar ook technisch geen bewijswaarde mogen hebben."



Het OM wil niet op de zaak ingaan en alle verdachten ontkennen bij de liquidatie betrokken te zijn, zij zwijgen vooral.