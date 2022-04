Live | Politie: te druk op het water, kom niet meer met de boot naar Amsterdam

Advocaten: geen bewijs tegen ‘lokkers’ liquidatie Justin Jap Tjong

In de strafzaak tegen de twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Amsterdammer Justin Jap Tjong ontbreekt het bewijs voor een veroordeling. Dat betoogden hun advocaten dinsdag in hun pleidooien, in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.

26 april