Live | Politie: Westerstraat en Reguliersdwarsstraat zijn overvol, kom niet

Nieuws 4-jarig jongetje overleeft val van vier hoog uit raam azc Zuidoost

Een 4-jarig Afghaans jongetje, Ali Mousavi, is donderdag uit een raam op de vierde verdieping van een asielzoekerscentrum (azc) aan de Hogehilweg in Zuidoost gevallen. Hij ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis.

15 april