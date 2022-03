Live | PvdA bezig met opmars, volg hier het Grote Lijsttrekkers Slotdebat

Tunnel bij Amsterdam CS verandert in kunstwerk: ‘Mensen moeten wel door blijven lopen’

Frequente treinreizigers kan het niet zijn ontgaan: er wordt al lange tijd druk geschilderd in de oostelijke reizigerstunnel van Amsterdam Centraal. Een vloeiend patroon breidt zich in rap tempo uit over de muren en heeft nu de voorkant van het station bereikt.

7 maart