Live | Rechtbank: proces moord advocaat Derk Wiersum gaat verder

Uitgaansleven Daar gáát de summer of love: ‘Weet het kabinet wel hoeveel mensen kapot worden gemaakt?’

11:29 Het is gedaan met de summer of love. Nog voor iedereen de kans had om de bloemetjes buiten te zetten, zit de nachtcultuur weer achter slot en grendel – terwijl het overdag bruist in de stad.