Live | Van der Horst overleeft motie van afkeuring, debat is voorbij

Nieuws Grote zorgen over groep gewelddadi­ge kinderen in Amsterdam-Zuid­oost

Binnen de politie, hulpverlening en het stadsdeelbestuur leven grote zorgen over een groep gewelddadige jongeren in Amsterdam-Zuidoost. Kinderen van soms elf en twaalf jaar oud figureren in de marge van zaken die draaien om ernstig straatgeweld.