Live | Zonnige en droge Koningsdag, Vondelpark stroomt vol

Nieuws Amsterdam wil drie darkstores van flitsbezor­gers in De Pijp sluiten: ‘Impact op de buurt te groot’

De gemeente Amsterdam wil drie vestigingen van flitsbezorgers in De Pijp sluiten. Volgens de gemeente zijn de distributiecentra in strijd met het bestemmingsplan en is de ‘impact op de buurt groot’.

23 april