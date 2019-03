Livemuziek brengt Hockney tot leven op Museumplein

Het gaat om het schilderij The Arrival of Spring in Woldgate van Hockney, dat op dit moment in het Van Gogh Museum te zien is. Het schilderij wordt groot op de buitenkant van het museum geprojecteerd, waardoor je je in de lente waant, tussen hoge bomen vol in het blad. Tijdens de lichtshow speelt Remy van Kesteren een track van zijn nieuwe album Shadwos. Van Kesteren: 'Het stuk is geïnspireerd op de schilderijen van Hockney. Zijn werk, zijn kleuren, die zijn bijna hallucinerend. Eerder deze maand heb ik David Hockney ontmoet op de opening van de tentoonstelling, waar ik het nummer ook speelde. Dat was voor mij een heel bijzonder moment.'

Gratis toegang

Over het schilderij zei David Hockney: 'Iedereen houdt van het voorjaar. Alles komt uit en staat omhoog. Het is alsof de natuur een erectie heeft. Alsof er champagne over struiken is gegoten.'



Arrival of Spring is drie avonden achter elkaar te zien, om 20.00 uur en 20.30 uur. Op 20 en 21 maart speelt Remy van Kesteren live, op 22 maart is zijn muziek te horen, maar wordt er niet live gespeeld.



Wie daarna het schilderij in het echt wil bekijken, kan op 20 en 21 maart tussen 18.00 en 22.00 uur gratis in het Van Gogh Museum terecht. De gratis tickets zijn aan de deur verkrijgbaar maar ook vast online te reserveren.



Arrival of Spring, 20, 21 en 22 maart

Museumplein



