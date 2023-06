Loeiende sirenes in Amsterdam? In Artis is vrijdag weer het Kinderbeestfeest

Auto ramt drie lantaarnpa­len in Broek in Waterland, bestuurder slaat lopend op de vlucht

Een auto heeft woensdagavond drie lantaarnpalen omver gereden langs de N247 in Broek in Waterland. Het voertuig belandde daarna in een greppel, met de neus in de sloot. Dat meldt Noord-Hollands Dagblad.