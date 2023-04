Loting middelbare scholen Amsterdam pakt in 2023 beter uit voor achtstegroepers

Nieuws Ombudsman uit forse kritiek op inspraak bij nieuwbouw Reigersbos: ‘Grote kloof tussen ambtenaren en bewoners’

De onvrede bij buurtbewoners in Reigersbos in Zuidoost over de nieuwbouwplannen in hun wijk is terecht. Dat stelt de Amsterdamse ombudsman in dinsdag gepubliceerd onderzoek. ‘De zoveelste situatie waar bewoners teleurgesteld raken.’