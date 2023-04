Louis Couperus krijgt gedenksteen in De Nieuwe Kerk Amsterdam

indebuurt.nl Insidertip! Hondenbal­len­bak en honden­taart: welkom in hét hondencafé van Amsterdam

Heb je weleens van een hondencafé gehoord? Waarschijnlijk niet. Toch bestaat het in Amsterdam. Het heet Woof and Me en het is een geweldige plek (als je van honden houdt natuurlijk).