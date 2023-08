Love Island Nederland en België 2023: deze Amsterdammers doen dit seizoen mee

indebuurt.nl Voor de ochtendmen­sen: 7 x hier moet je ontbijten in Amsterdam-Oost

Soms heb je even zin in een ontbijtje buiten de deur. Croissantje, bak yoghurt met vers fruit of zo’n extreem overdreven stapel pannenkoeken. Waar kun je dan echt goed terecht? In Amsterdam-Oost zit je hier helemaal goed.