Maakt het voor de cokehandel uit dat Taghi vastzit?

Misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans praten over de omvang van de cokehandel in Nederland. De immens grote partijen die worden opgerold in de havens van Antwerpen en Rotterdam, en het besef dat een veel groter deel niet wordt tegengehouden. Ook praten we over Marengo Leaks, een website en YouTube-kanaal opgezet voor ‘explosieve onthullingen’ over de overheid, over ‘onwaarheden, manipulatie, tegenwerking, chantage en incompetentie’. De nieuwe platformen zetten nóg meer druk op het liquidatieproces.