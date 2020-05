Maandag demonstratie tegen politiegeweld in Amerika op de Dam

Volgens een woordvoerder van de organisatie (het collectief Kick Out Zwarte Piet en Black Queer & Trans Resistance NL) is de manifestatie bedoeld om solidariteit te uiten met de demonstranten in Amerika, maar ook om aandacht te vragen ‘voor racisme en politiegeweld in Nederland’. Zo wordt verwezen naar de dood van Mitch Henriquez, vijf jaar geleden tijdens zijn arrestatie in Den Haag, en de arrestatie van anti-zwartepietactivist Jerry Afriyie in Gouda in 2014 tijdens de intocht van Sinterklaas.

De organisatie zegt een vreedzaam protest na te streven. In een verklaring schrijft men: ‘Wij zijn niet uit op gewelddadige activiteiten, rellen, delicten of andere vormen die tot onnodige provocatie en agressie kunnen leiden. Hiermee keuren we de vorm van protest in de VS niet af, we zien het als een vorm van verzet. Zoals Martin Luther King Jr. zei: A riot is the language of the unheard.’