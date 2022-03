Maandag nieuwe dienstregeling: meer metro’s overdag buiten spits

NieuwsDe nieuwe GVB-dienstregeling voor metro’s gaat maandag in. In daluren rijdt er overdag elke tien minuten een metro op iedere lijn, en op de Noord/Zuidlijn acht per uur. Het aantal reizigers ligt nog maar op 70 procent ten opzichte van voor corona.

Volledig scherm De reizigersvraag is ‘nog niet terug op peil’, zegt een woordvoerder van het GVB. © Joris van Gennip

Het GVB verwacht, na alle problemen met het metrobeveiligingssysteem, minder vertragingen dankzij het ‘actualiseren’ van de dienstregeling. Het oude systeem is vorig jaar geleidelijk aan vervangen, maar het nieuwe systeem kent veel kinderziektes. Diverse keren kwam het metroverkeer stil te liggen, en soms duurde het een paar uur voordat de metro’s weer reden. Ook viel het project tientallen miljoenen euro’s duurder uit dan begroot.

Tussen 09.00 en 16.00 uur zal er op alle lijnen iedere tien minuten een metro gaan rijden, net als in de spitsuren. De Noord/Zuidlijn gaat acht keer per uur rijden. Dat is nog altijd minder dan de tien keer per uur die de lijn tussen station Noord en Zuid reed vóór corona. “Dat heeft te maken met de door coronamaatregelen teruggelopen reizigersvraag, die nog niet terug op peil is,” aldus een woordvoerder van het GVB. Wel ziet het vervoersbedrijf dat ‘de vraag aantrekt’.

Nieuwe rijtijden

In 2019 vervoerde het GVB op een gemiddelde werkdag 938.000 passagiers. Ook nu de coronamaatregelen afgeschaft zijn en thuiswerken steeds minder de norm is, wordt nog altijd maar 70 procent van dat aantal gehaald. Wel ziet het GVB bij de Noord/Zuidlijn ‘een steiler groeipad dan de rest van de lijnen’. Voor de nieuwe dienstregeling van 2023, die in december ingaat, wordt ernaar gestreefd om weer elke zes minuten te gaan rijden. Maar mochten de reizigersaantallen toch sneller groeien, dan kan er ook al eerder ‘opgeschaald’ worden. “We houden een vinger aan de pols,” aldus de woordvoerder.

Ook moet door de nieuwe dienstregeling de overstap op de Van der Madeweg, waar veel metrogebruikers overstappen, verbeteren. “Idealiter komen de metro’s uit beide richtingen op hetzelfde moment aan op de Van der Madeweg zodat reizigers snel kunnen overstappen,” vertelt vervoerskundige Arjan Kal van het GVB. “De nieuwe rijtijden zorgen ervoor dat reizigers de overstap ook echt kunnen maken.”

Volgens Kal is het ‘met het oog op alle versoepelingen en het gelukkig weer groeiend aantal reizigers een goed moment’ om de dienstregeling aan te passen. “Daarnaast zagen we dat onze rijtijden onder het nieuwe beveiligingssysteem wat aan de krappe kant waren. Daarom hebben we besloten die twee zaken te combineren in een nieuwe dienstregeling.”