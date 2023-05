Man (35) aangehouden voor explosies bij café De Rab in Amsterdam-Zuid

Update Vrouw in water Kostverlo­ren­vaart niet door misdrijf om het leven gekomen

In het water van de Kostverlorenvaart is dinsdagochtend ter hoogte van de Beltbrug bij de Jan van Galenstraat in Amsterdam-West een stoffelijk overschot aangetroffen. De vrouw is niet door een misdrijf om leven gekomen, meldt de politie woensdag na onderzoek.