Man beroofd op Bos en Lommerplantsoen onder dreiging van vuurwapen

De beroving vond plaats rond half acht in de avond. Het 34-jarige slachtoffer had online met iemand afgesproken in een horecagelegenheid. Wat voor afspraak dat precies was, is niet duidelijk. Wel is zeker dat de man na het verlaten van de horecagelegenheid door drie mannen werd omsingeld. Een van de de drie daders mishandelde hem, een ander bedreigde hem met een vuurwapen. Zijn tas werd gestolen.