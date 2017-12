'Man die koosjer restaurant vernielde op vrije voeten'

Dat meldt RTL nieuws. De dader, een 29-jarige Palestijnse man, sloeg met een knuppel de ruiten in. In zijn handen droeg hij een Palestijnse vlag mee. Volgens getuigen riep hij 'Allahu akbar'. Hij kon door de politie worden opgepakt.



Meerdere politieke partijen zagen de actie te zien als antisemitisch geweld. Maar de verdachte heeft gezegd tot zijn daad te zijn gekomen uit verdriet over de situatie in Palestina.



Hij moet zich 20 december verantwoorden in een 'supersnelrechtzitting'.